Канал ТНТ Music оштрафовали на миллион рублей из-за клипа с мужчинами в бикини

По данным СМИ, соответствующее решение принял столичный Басманный суд в декабре. Причины штрафа не были известны, однако позже учреждение предоставило мотивированное решение.

«Протокол составили из-за трансляции клипа Regard, Years & Years — Hallucination со знаком "16+", хотя он должен быть запрещен для детей из-за сцен, в которых эксперты усмотрели "демонстрацию нетрадиционных отношений"», — отмечается в сообщении.

В клипе показаны мужчины с макияжем и украшениями, в бикини, кроме того, в ролике есть танец двоих мужчин, в движениях которых экспертиза выявила выражение «сексуального взаимодействия между лицами одного пола».

Ранее стало известно, что Роскомнадзор с декабря 2022 года оштрафовал телеканалы и онлайн-сервисы на сумму свыше 50 млн рублей за демонстрацию ЛГБТ-контента (движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России) несовершеннолетним и его пропаганду, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

