СМИ: Роскомнадзор потребовал TikTok отчитаться о соблюдении законодательства
Роскомнадзор направил запрос к головной компании сервиса TikTok с требованием отчета о соблюдении российского законодательства, сообщает ТАСС.
При выявлении нарушений регулятор имеет право ограничить доступ к информации сервиса.
До этого с обращением выступила Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров. В отрасли считают, что TikTok оттягивает пользователей из российских платформ, которые вполне могут заменить иностранный сервис.
Ранее сообщалось, что TikTok стал полностью доступен для пользователей мобильных операционных систем iOS и Android в России. Пользователям стал доступен просмотр роликов, а также возможность выкладывать собственные видео в соцсеть. Позже приложение стало вновь ограничено для пользователей в РФ, соответствующее уведомление появляется при попытке входа в приложение.
Приложение TikTok было недавно доступно для россиян из-за его тестовых подключений, в скором времени оно может вернуться на российский рынок, заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко «Радиоточке НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Володин: Обучение в учреждениях среднего образования должно быть бесплатным
- Суд арестовал подозреваемого по делу об отравлении наркотиками в Астрахани
- Пасечник: Три человека погибли в результате удара ВСУ по Краснодону
- СМИ: Сменщиком «Газпрома» на европейском рынке стал норвежский Equinor
- В Краснодарском крае выпал град
- СМИ: Роскомнадзор потребовал TikTok отчитаться о соблюдении законодательства
- СМИ: ВСУ перебрасывают в Харьковскую область дополнительные резервы
- СМИ: Выпуск игристых вин в России вырос на 43,6% за счет дешевых марок
- Лавров: Швейцария уже не годится для переговоров по Украине
- В Курской области в результате атаки БПЛА погибла женщина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru