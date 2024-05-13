СМИ: Роскомнадзор потребовал TikTok отчитаться о соблюдении законодательства

До этого с обращением выступила Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров. В отрасли считают, что TikTok оттягивает пользователей из российских платформ, которые вполне могут заменить иностранный сервис.

Ранее сообщалось, что TikTok стал полностью доступен для пользователей мобильных операционных систем iOS и Android в России. Пользователям стал доступен просмотр роликов, а также возможность выкладывать собственные видео в соцсеть. Позже приложение стало вновь ограничено для пользователей в РФ, соответствующее уведомление появляется при попытке входа в приложение.

Приложение TikTok было недавно доступно для россиян из-за его тестовых подключений, в скором времени оно может вернуться на российский рынок, заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко «Радиоточке НСН».

