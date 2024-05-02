Депутат Хамзаев предложил заблокировать TikTok в России
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил заблокировать социальную сеть TikTok на территории России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение парламентария к главе Роскомнадзора Андрею Липову.
Хамзаев призвал «рассмотреть возможность блокировки деятельности» китайской соцсети. Как отметил депутат, TikTok — алгоритм для подавления и «дрессировки детей на свои смыслы». По мнению Хамзаева, сеть нарушает законодательство РФ в части психологического здоровья детей. Кроме того, увлечение соцсетью грозит несовершеннолетним ухудшением памяти, депрессией, тревогой, стрессом.
«Работа TikTok... возможна лишь при условии того, что в руководстве компании признают свою ошибку и компенсируют все финансовые потери для граждан», — заявил парламентарий.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допустила, что TikTok могут заблокировать на территории Евросоюза, напоминает RT.
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