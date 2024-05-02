Депутат Хамзаев предложил заблокировать TikTok в России

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил заблокировать социальную сеть TikTok на территории России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение парламентария к главе Роскомнадзора Андрею Липову.

В Казахстане вслед за Киргизией могут ограничить доступ к TikTok

Хамзаев призвал «рассмотреть возможность блокировки деятельности» китайской соцсети. Как отметил депутат, TikTok — алгоритм для подавления и «дрессировки детей на свои смыслы». По мнению Хамзаева, сеть нарушает законодательство РФ в части психологического здоровья детей. Кроме того, увлечение соцсетью грозит несовершеннолетним ухудшением памяти, депрессией, тревогой, стрессом.

«Работа TikTok... возможна лишь при условии того, что в руководстве компании признают свою ошибку и компенсируют все финансовые потери для граждан», — заявил парламентарий.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допустила, что TikTok могут заблокировать на территории Евросоюза, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДепутатыСоциальные СетиГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры