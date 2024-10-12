СМИ: Роскомнадзор подготовил приказ для непубличного «замедления» сайтов

Согласно приказу, Роскомнадзор получит полномочия по управлению сетью связи общего пользования с техническими средствами противостояния угрозам (ТСПУ) либо с помощью передачи операторам связи, владельцам технологических сетей или точек обмена трафиком «обязательных к выполнению указаний».

По данным Forbes, ведомство ранее уже применяло ТСПУ для «замедления» сайтов. Теперь федеральная служба сможет получить юридические основания для этого. Эксперты отмечают, что операторов связи могут обязать устанавливать технические средства для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий и блокировать сайты по реестру.

