СМИ: Роскомнадзор может замедлить работу YouTube

Ранее YouTube-каналы RT и Sputnik ограничили для европейских пользователей из-за «продолжающейся войны на Украине». Аналогичные меры предприняла компания Meta, владелец Facebook и Instagram, отмечает RT. В ответ Роскомнадзор начал ограничивать работу Facebook из-за цензуры российских СМИ, пишет Ura.ru. Также ведомство замедлило работу Twitter из-за «фейков по спецоперации на Украине».

Как отметил медиадиректор SA Media Group Никита Прибыловский, возможные ограничения YouTube будет иметь серьезные последствия для бизнеса: пострадают производители контента, которые получают доход от видеохостинга. В свою очередь, управляющий директор «TWIGA Россия» Сергей Оганджанян считает, что в случае ограничения сервиса основной удар придется на крупных участников рекламного рынка, которые потеряют миллионы рублей.

