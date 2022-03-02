СМИ: Роскомнадзор может замедлить работу YouTube
Роскомнадзор может замедлить работу YouTube в России в качестве ответной меры на блокировку каналов новостных агентств RT и Sputnik в Европе. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Ранее YouTube-каналы RT и Sputnik ограничили для европейских пользователей из-за «продолжающейся войны на Украине». Аналогичные меры предприняла компания Meta, владелец Facebook и Instagram, отмечает RT. В ответ Роскомнадзор начал ограничивать работу Facebook из-за цензуры российских СМИ, пишет Ura.ru. Также ведомство замедлило работу Twitter из-за «фейков по спецоперации на Украине».
Как отметил медиадиректор SA Media Group Никита Прибыловский, возможные ограничения YouTube будет иметь серьезные последствия для бизнеса: пострадают производители контента, которые получают доход от видеохостинга. В свою очередь, управляющий директор «TWIGA Россия» Сергей Оганджанян считает, что в случае ограничения сервиса основной удар придется на крупных участников рекламного рынка, которые потеряют миллионы рублей.
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