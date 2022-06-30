СМИ: Роскомнадзор хочет ограничить работу еще семи VPN-сервисов
Роскомнадзор намерен ограничить работу еще ряда VPN-сервисов. Об этом сообщает Frank Media, ссылаясь на письмо ЦБ российским банкам.
Отмечается, что регулятор ведет опрос банков о том, какими сервисами они пользуются для предотвращения возможных перебоев в работе в связи с планируемой блокировкой.
Согласно письму, ограничат работу следующих сервисов VPN Proxy Master, Browsec VPN, vpn-super unlimited proxy, Melon VPN, Windscribe VPN, VPN RedCat secure unlimited, Proton VPN.
С 2021 года в РФ были заблокированы около 20 VPN-сервисов . При этом Роскомнадзор оставил возможность работы сервисов, в случае если они нужны в работе компаний.
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