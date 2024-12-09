Госдеп пригрозил помогавшим Асаду

Американские власти заявили о своей поддержке международным усилиям, направленным на привлечение к ответственности тех, кто помогал бывшему президенту Сирии Башару Асаду, сообщает Ura.ru со ссылкой на заявление главы Госдепа Энтони Блинкена.

Башар Асад с семьей прилетел в Москву

По его словам, речь идет об ответственности «за зверства и злоупотребления, совершенные против сирийского народа».

Ранее президент США Джо Байден призвал привлечь Асада к ответственности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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