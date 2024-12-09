Госдеп пригрозил помогавшим Асаду
9 декабря 202406:01
Американские власти заявили о своей поддержке международным усилиям, направленным на привлечение к ответственности тех, кто помогал бывшему президенту Сирии Башару Асаду, сообщает Ura.ru со ссылкой на заявление главы Госдепа Энтони Блинкена.
По его словам, речь идет об ответственности «за зверства и злоупотребления, совершенные против сирийского народа».
Ранее президент США Джо Байден призвал привлечь Асада к ответственности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Трамп значительно занизил потери ВСУ
- Зампред: ЦБ России выпустит обновлённую купюру 1000 рублей к концу 2025 года
- Госдеп пригрозил помогавшим Асаду
- В Горловке беспилотник атаковал автомобиль со священником
- СМИ: Сирийская оппозиция полгода назад сообщила Турции о плане наступления
- Ульянов прокомментировал прибытие Асада в Москву словами о друзьях России
- Лебедев: Россия нанесла удар по бывшей ракетной базе в Винницкой области
- Эрдоган считает себя и Путина опытными политиками
- На Солнце произошла мощная вспышка
- МЧС: 120 человек эвакуировали из шахты в Кузбассе
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru