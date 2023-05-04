СМИ: режиссер Беркович стала подозреваемой по делу об оправдании терроризма

Режиссер Евгения Беркович стала подозреваемой в деле об оправдании терроризма, сообщают СМИ.

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Беркович официально присвоили статус подозреваемой. Это связано с документальным спектаклем «Финист Ясный Сокол».

В нем представлены женщины, решившие выйти замуж за представителей радикального течения ислама и уехать к ним в Сирию. Беркович поставила спектакль в 2020 году.

Фигурантом уголовного дела за публичное оправдание терроризма ранее стал актер Алексей Панин. Это произошло после высказываний артиста о теракте на Крымском мосту, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Уголовное ДелоТерроризмРежиссер

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