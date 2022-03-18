СМИ: Режим закрытого неба на юге России продлен до 26 марта

По словам собеседника агентства, ограничения будут действовать до 03:45 мск 26 марта. В это время полеты гражданских судов над южными регионами запрещен, пишет «Свободная пресса».

Ранее режим закрытого неба на юге страны был введен до 20 марта. Ограничения ввели после начала специальной военной операции РФ на Украине, пишет Газета.ру.

