СМИ: Рестораны «Макдональдс» закроются в России с 14 марта

Руководство сети «Макдональдс» приняло решение о приостановке работы ресторанов в России с 14 марта. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Рестораны KFC приостановят работу в России

Отмечается, что рестораны закроются на неопределенный срок, доставка работать также не будет. По информации Baza, в компании приняли решение пока не разрывать контракты с арендодателями.

Ранее вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что США ищут повод для отмены введенных санкций против России из-за специальной операции на Украине. По его словам, они уже начали понимать, что перегнули палку.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:РесторанРоссия
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