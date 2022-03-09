СМИ: Рестораны «Макдональдс» закроются в России с 14 марта

Отмечается, что рестораны закроются на неопределенный срок, доставка работать также не будет. По информации Baza, в компании приняли решение пока не разрывать контракты с арендодателями.

Ранее вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что США ищут повод для отмены введенных санкций против России из-за специальной операции на Украине. По его словам, они уже начали понимать, что перегнули палку.

