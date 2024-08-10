СМИ: На караоке-клуб Алексея Чумакова подали в суд

Певец Алексей Чумаков отказался возвращать долг в размере 429 тысяч рублей, связанный с его караоке клубом Jimmy Poy в Москве. После этого на его бизнес подали в суд, сообщает Telegram-канал Shot.

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По данным СМИ, на предприятие исполнителя подала иск компания «Стройэнергокомплект», которая специализируется на инженерных коммуникациях. Ее представители утверждают, что фирма певца уже два года не выплачивает долг по договору.

На данный момент общая сумма задолженности составляет 429 тысяч рублей, из них 354 тысячи рублей – основной долг, и проценты за предоставляемые неудобства в размере 75 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что иностранный бизнесмен Йоханн Рафаэль Совада подал иск к рэперу Тимати на 7 миллионов рублей. Предприниматель в 2022 году купил у исполнителя долю в Black Star Burger. Одним из условий сделки было неразглашение о выходе из бизнеса со стороны Тимати, напоминает «Радиоточка НСН»

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
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