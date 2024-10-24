СМИ: Рэпер Гуф отправился в рехаб на лечение
Рэпер Алексей Долматов (более известен как Гуф) отправился в рехаб на лечение, сообщил Telegram-канал Mash.
Сообщается, что музыкант мог пойти на это, чтобы избежать ответственности за устроенный в бане дебош. Источник отметил, что лечащие врачи исполнителя намерены отправить его в частное столичное медучреждение.
В случае нахождения Долматова там в течение трех месяцев певец сможет избежать наказания за появление в общественном месте в нетрезвом виде. Кроме того, его не смогут отправить под арест по статье «Грабеж с применением насилия».
Ранее стало известно, что на Долматова составили протокол по статье «Мелкое хулиганство». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru