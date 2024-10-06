СМИ: умер актер, игравший депутата Виталия Наливкина
Умер актер Андрей Неретин, сыгравший депутата гордумы Уссурийска Виталия Наливкина в популярном шоу на YouTube. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По информации издания, 48-летний актер скончался в ночь на 6 октября. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.
Недавно Неретин перенес инсульт. Артист с трудом передвигался. Также у него были проблемы с алкоголем.
По данным СМИ, после завершения съемок шоу Неретин остался без средств к существованию. Актер устроился сторожем, но не смог работать из-за проблем со здоровьем.
В 2021 году на авторов шоу про депутата Наливкина завели уголовное дело по статье 213 части 3 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств), напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru