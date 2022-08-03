СМИ: Ректора РАНХиГС Мау отпустили под подписку о невыезде

«Мера пресечения в виде домашнего ареста отменена следователем и избрана более мягкая - подписка о невыезде и надлежащем поведении», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что Мау обязан не покидать регион без письменного разрешения следователя, являться в срок по вызову следователя и суда, не препятствовать расследованию дела.

Ректор РАНХиГС обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. По данным МВД, Мау — один из фигурантов дела о хищении средств, по которому проходят в том числе экс-замминистра просвещения РФ Марина Ракова и ректор «Московской высшей школы социальных и экономических наук» Сергей Зуев. В конце июня Мау был помещен под домашний арест сроком до 7 августа, напоминает RT.

