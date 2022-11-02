СМИ: ректор РАНХиГС Мау улетел в Израиль
Ректор РАНХиГС Владимир Мау, с которого сняли обвинения в особо крупном мошенничестве, покинул Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Собеседник агентства уточнил, что Мау улетел в Израиль.
В РАНХиГС рассказали, что Мау находится в ежегодном плановом отпуске, который был согласован правительством.
Ранее Мау обвинили в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. По данным МВД, Мау — один из фигурантов дела о хищении средств, по которому проходят в том числе экс-замминистра просвещения РФ Марина Ракова и ректор «Московской высшей школы социальных и экономических наук» Сергей Зуев, напоминает RT.
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