СМИ: ректор РАНХиГС Мау улетел в Израиль

Ректор РАНХиГС Владимир Мау, с которого сняли обвинения в особо крупном мошенничестве, покинул Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Адвокат подтвердил, что дело ректора РАНХиГС Мау закрыто

Собеседник агентства уточнил, что Мау улетел в Израиль.

В РАНХиГС рассказали, что Мау находится в ежегодном плановом отпуске, который был согласован правительством.

Ранее Мау обвинили в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. По данным МВД, Мау — один из фигурантов дела о хищении средств, по которому проходят в том числе экс-замминистра просвещения РФ Марина Ракова и ректор «Московской высшей школы социальных и экономических наук» Сергей Зуев, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Астахов
ТЕГИ:Уголовное ДелоРоссияИзраиль
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