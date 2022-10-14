Адвокат подтвердил, что дело ректора РАНХиГС Мау закрыто

По его словам, появившаяся на эту тему информация в СМИ верна, однако он не может что-либо комментировать.

«Да, действительно, дело прекращено, но Владимир Александрович попросил меня воздержаться от каких-либо комментариев, поэтому я не смогу ответить на другие вопросы», - заключил Дудник.

Ранее в МВД РФ заявили, что Мау было предъявлено обвинение в хищении денежных средств вуза, сообщает RT.

