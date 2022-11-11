В Госдуме предложили запретить видеоигры с пропагандой насилия и ЛГБТ
Распространение компьютерных игр с материалами, пропагандирующими порнографию, жестокость и насилие, и ненормативной лексикой могут запретить в России. Соответствующую поправку к законопроекту о пропаганде ЛГБТ разработала первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, передает РИА Новости.
Поправка предлагает ввести в закон об информации новую статью, уточняющую особенности распространения информации в компьютерных играх. Под запрет могут попасть игровые материалы, которые содержат ненормативную лексику и пропагандируют жестокость, насилие, порнографию.
Также законопроект предполагает введение запрета на игры с информацией о способах изготовления наркотиков, психотропных веществ, совершения суицида, пишет RT. Под запрет могут попасть игры, содержащие оскорбления государственных символов, пропаганду ЛГБТ, способные склонить несовершеннолетнего к совершению противоправных действий.
«Видео- и компьютерные игры, распространяемые на любых видах носителей... не должны содержать информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам», — отмечается в документе.
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