В Госдуме предложили запретить видеоигры с пропагандой насилия и ЛГБТ

Поправка предлагает ввести в закон об информации новую статью, уточняющую особенности распространения информации в компьютерных играх. Под запрет могут попасть игровые материалы, которые содержат ненормативную лексику и пропагандируют жестокость, насилие, порнографию.

Также законопроект предполагает введение запрета на игры с информацией о способах изготовления наркотиков, психотропных веществ, совершения суицида, пишет RT. Под запрет могут попасть игры, содержащие оскорбления государственных символов, пропаганду ЛГБТ, способные склонить несовершеннолетнего к совершению противоправных действий.

«Видео- и компьютерные игры, распространяемые на любых видах носителей... не должны содержать информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам», — отмечается в документе.

