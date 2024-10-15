СМИ: Расследование дела Блиновского приостановили из-за службы в зоне СВО
Расследование уголовного дела против бизнесмена Алексея Блиновского, супруга блогера Елены Блиновской, приостановили из-за его службы в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
«Расследование приостановлено в связи с его службой», — рассказал собеседник агентства.
Супругов Блиновских обвиняют в сокрытии доходов от налоговой и незаконной легализации денег. Блогер арестована и находится в СИЗО, она пробудет под стражей до 2 февраля, пишет 360.ru. При этом ее муж-предприниматель остается в зоне СВО. Ранее Блиновского объявили в розыск из-за неявки к следователю.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru