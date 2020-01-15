СМИ рассказали о проблемах российских банков из-за Windows 7

Согласно действующим нормам, работа с программами без техподдержки является нарушением информационной безопасности.

Издание выяснило, что часть банков заключили с Microsoft соглашение о платной дополнительной поддержке Windows 7. В компании, однако, говорят, что это временная мера, не отменяющая необходимость обновиться до Windows 10. В ВТБ и «Росбанке» заявили, что продолжают обновление оборудования, говорится в материале. Это не быстрый процесс: у «Альфа-банка» переход с устаревших ОС на актуальные занял 1,5 года.

По словам бизнес-консультанта по безопасности Cisco Алексея Лукацкого, Windows 7 установлена почти на каждом пятом компьютере в российских банках.

