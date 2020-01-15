СМИ рассказали о проблемах российских банков из-за Windows 7
Не все российские банки отказались работы с операционной системой Windows 7. Однако ее использование после 14 января, когда компания Microsoft официально прекратила техподдержку этой ОС, фактически означает нарушение профильного для банков ГОСТ, пишет «Коммерсант».
Согласно действующим нормам, работа с программами без техподдержки является нарушением информационной безопасности.
Издание выяснило, что часть банков заключили с Microsoft соглашение о платной дополнительной поддержке Windows 7. В компании, однако, говорят, что это временная мера, не отменяющая необходимость обновиться до Windows 10. В ВТБ и «Росбанке» заявили, что продолжают обновление оборудования, говорится в материале. Это не быстрый процесс: у «Альфа-банка» переход с устаревших ОС на актуальные занял 1,5 года.
По словам бизнес-консультанта по безопасности Cisco Алексея Лукацкого, Windows 7 установлена почти на каждом пятом компьютере в российских банках.
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