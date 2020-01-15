СМИ рассказали о проблемах российских банков из-за Windows 7

15 января 202010:25

Не все российские банки отказались работы с операционной системой Windows 7. Однако ее использование после 14 января, когда компания Microsoft официально прекратила техподдержку этой ОС, фактически означает нарушение профильного для банков ГОСТ, пишет «Коммерсант».

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Согласно действующим нормам, работа с программами без техподдержки является нарушением информационной безопасности.

Издание выяснило, что часть банков заключили с Microsoft соглашение о платной дополнительной поддержке Windows 7. В компании, однако, говорят, что это временная мера, не отменяющая необходимость обновиться до Windows 10. В ВТБ и «Росбанке» заявили, что продолжают обновление оборудования, говорится в материале. Это не быстрый процесс: у «Альфа-банка» переход с устаревших ОС на актуальные занял 1,5 года.

По словам бизнес-консультанта по безопасности Cisco Алексея Лукацкого, Windows 7 установлена почти на каждом пятом компьютере в российских банках.

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Фото: РИА Новости
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