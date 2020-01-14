Microsoft прекратил поддержку Windows 7

С 14 января прекращается техподдержка и обновление операционной системы Windows 7, выпущенной более 10 лет назад. Об этом говорится в сообщении компании Microsoft.

Компьютеры на «семёрке» не перестанут работать, но Microsoft советует обновиться до Windows 10, сделав копии файлов и фотографий с помощью «облака» OneDrive. Обновление было бесплатным с июля 2016 года, но сейчас возможно уже за деньги.

Если компьютер «старше» трех лет, в компании советуют купить новый с операционной системой Windows 10.

Как отмечает РЕН ТВ, до сегодняшнего дня Windows 7 использовали владельцы 400 миллионов компьютеров.

