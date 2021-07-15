СМИ рассказали о новой схеме телефонного мошенничества

Средства массовой информации сообщили о новой схеме мошенничества с помощью телефона. Теперь злоумышленники звонят жертвам и представляются сотрудниками банка. После этого они предлагают сделать перевод денег на другой счёт под присмотром личного страхового агента, сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование сервиса разведки утечек данных DLBI.

В течение беседы мошенники предупреждают, что реквизиты и контакты личного страхового агента указаны в договоре с банком. Поскольку такого документа у людей под рукой нет, преступники называют имя и номер сообщника, которому клиент должен перезвонить самостоятельно. Мошенник, который выдает себя за страхового агента, подтверждает безопасность денежного перевода. Эксперты уточняют, что в последнее время схемы мошенников не подразумевают использование SMS-подтверждения. Вместо этого преступники убеждают жертву сделать перевод самостоятельно.

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