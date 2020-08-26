СМИ рассказали, кто ещё мог ездить на машине Ефремова

В последние несколько лет за руль джипа актёра Михаила Ефремова несколько раз садились другие люди. Их перечислило издание KP.Ru со ссылкой на данные по парковочным сессиям.

Ефремов «на 90% уверен», что сидел на пассажирском сиденье в момент ДТП

Журналисты выяснили, что за стоянку джипа несколько раз платили жена артиста Софья Кругликова, его директор Татьяна Глаголева, сотрудник любимого бара Ефремова Ulysses по имени Алексей, актрисы Марина Александрова и Ольга Квашенникова.

Как ранее утверждал сам Ефремов, он не садился пьяным за руль, в таких случаях доверяя управление другим людям.

Ефремова обвиняют по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце, после которого у него в организме нашли алкоголь и наркотики. Сам актёр заявил, что не помнит события рокового вечера и сомневается, что был за рулём. Его адвокат Эльман Пашаев настаивает, что машиной управлял не Ефремов, а некий «весьма известный, непростой человек». По его словам, отпечатки пальцев на руле принадлежат не Ефремову, передаёт телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДТПМихаил Ефремов
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