СМИ рассказали, кто ещё мог ездить на машине Ефремова

Журналисты выяснили, что за стоянку джипа несколько раз платили жена артиста Софья Кругликова, его директор Татьяна Глаголева, сотрудник любимого бара Ефремова Ulysses по имени Алексей, актрисы Марина Александрова и Ольга Квашенникова.

Как ранее утверждал сам Ефремов, он не садился пьяным за руль, в таких случаях доверяя управление другим людям.

Ефремова обвиняют по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце, после которого у него в организме нашли алкоголь и наркотики. Сам актёр заявил, что не помнит события рокового вечера и сомневается, что был за рулём. Его адвокат Эльман Пашаев настаивает, что машиной управлял не Ефремов, а некий «весьма известный, непростой человек». По его словам, отпечатки пальцев на руле принадлежат не Ефремову, передаёт телеканал «360».

