Ефремов «на 90% уверен», что сидел на пассажирском сиденье в момент ДТП

Актёр Михаил Ефремов заявил, что «на 90% уверен» в том, что сидел на пассажирском сиденье своего авто в момент смертельного ДТП, об этом сообщает РИА Новости.

«Я склоняюсь к тому, что сидел на пассажирском сиденье. Более того, меня туда тащили», — отметил актер.

Отвечая на вопрос, уверен ли артист в этом, Ефремов заявил, что «на 90% точно», пишет Ura.ru.

Напомним, ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня в центре Москвы. Внедорожник артиста выехал на встречную полосу и столкнулся с микрофургоном. Его водитель Сергей Захаров позже скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза установила, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии опьянения. Артист находится под домашним арестом, ему грозит до 122 лет тюрьмы, напоминает телеканал 360.

Судья отказала защите Ефремова в ходатайстве о своем отводе

Между тем, 21 августа в суде адвокат артиста Эльман Пашаев заявил, что у Михаила Ефремова выявлено расстройство личности. Защитник подчеркнул, что проблемы у актера развились на фоне ухудшения здоровья и злоупотребления алкоголем.

«Когда он выпьет, человек сам себе не принадлежит», — отметил Пашаев.

В свою очередь, супруга Ефремова Софья Кругликова заявила, что, если муж выпивает больше 200 граммов алкоголя, он «начинает терять мозг», а после 300-сот он «вообще ничего не помнит».

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:СмертьДТПМихаил Ефремов
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры