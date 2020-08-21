Ефремов «на 90% уверен», что сидел на пассажирском сиденье в момент ДТП
Актёр Михаил Ефремов заявил, что «на 90% уверен» в том, что сидел на пассажирском сиденье своего авто в момент смертельного ДТП, об этом сообщает РИА Новости.
«Я склоняюсь к тому, что сидел на пассажирском сиденье. Более того, меня туда тащили», — отметил актер.
Отвечая на вопрос, уверен ли артист в этом, Ефремов заявил, что «на 90% точно», пишет Ura.ru.
Напомним, ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня в центре Москвы. Внедорожник артиста выехал на встречную полосу и столкнулся с микрофургоном. Его водитель Сергей Захаров позже скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза установила, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии опьянения. Артист находится под домашним арестом, ему грозит до 122 лет тюрьмы, напоминает телеканал 360.
Между тем, 21 августа в суде адвокат артиста Эльман Пашаев заявил, что у Михаила Ефремова выявлено расстройство личности. Защитник подчеркнул, что проблемы у актера развились на фоне ухудшения здоровья и злоупотребления алкоголем.
«Когда он выпьет, человек сам себе не принадлежит», — отметил Пашаев.
В свою очередь, супруга Ефремова Софья Кругликова заявила, что, если муж выпивает больше 200 граммов алкоголя, он «начинает терять мозг», а после 300-сот он «вообще ничего не помнит».
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