Кадыров увеличил свои доходы более, чем в два раза
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал декларацию доходов, из которой понятно, что он заработал в 2020 году 381 миллион рублей, отмечает ТАСС.
Доходы чеченского лидера выросли за год более, чем в два раза – на 233 миллиона рублей.
Кадырову принадлежит дом площадью 2344 квадратных метра. Он также является владельцем двух земельных участков - площадью 3668 и 28 361 квадратный метр соответственно.
Супружеская чета Кадыровых и 12 несовершеннолетних детей пользуются жилым домом площадью 300 квадратных метров.
В Рамзана Кадырова, в соответствии с документом, нет личного транспорта.
Глава Чечни сообщил, что доход его супруги в 2020 году составил 1,5 миллиона рублей. Она также является собственницей квартиры площадью почти в 210 квадратных метров.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, почему в 2020 году он заработал больше Владимира Путина. По словам пресс-секретаря президента России, он получил доход не только в виде зарплаты, но также проценты от вкладов в банки и от средств, отданных в управление.
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