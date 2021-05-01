Кадыров увеличил свои доходы более, чем в два раза

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал декларацию доходов, из которой понятно, что он заработал в 2020 году 381 миллион рублей, отмечает ТАСС.

Доходы чеченского лидера выросли за год более, чем в два раза – на 233 миллиона рублей.