СМИ: Работу сайтов российских судов восстановят не раньше 18 октября

Уточняется, что на данный момент не функционирует телефония арбитражных судов и личные кабинеты работников судов. Судебный департамент предлагает в период устранения неполадок отправлять неотложные извещения и запросы с помощью личных кабинетов «Почты России» или почтовых отделений.

Пользователи начали жаловаться на проблемы с доступом к сайту на домене sudrf.ru и сервисам ГАС «Правосудие» с вечера 6 октября.

Ранее руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров допустил, что инфраструктуру государственного сервиса ГАС «Правосудие» могли поразить вирусом-шифровальщиком, который удаляет все данные на компьютере при проникновении, передает «Радиоточка НСН».

