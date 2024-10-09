СМИ: Работу сайтов российских судов восстановят не раньше 18 октября
Работы по восстановлению официальных сайтов судов общей юрисдикции, а также сервиса ГАС «Правосудие» продлятся как минимум до 18 октября, пишет «Фонтанка» со ссылкой на документ судебного департамента при Верховном суде.
Уточняется, что на данный момент не функционирует телефония арбитражных судов и личные кабинеты работников судов. Судебный департамент предлагает в период устранения неполадок отправлять неотложные извещения и запросы с помощью личных кабинетов «Почты России» или почтовых отделений.
Пользователи начали жаловаться на проблемы с доступом к сайту на домене sudrf.ru и сервисам ГАС «Правосудие» с вечера 6 октября.
Ранее руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров допустил, что инфраструктуру государственного сервиса ГАС «Правосудие» могли поразить вирусом-шифровальщиком, который удаляет все данные на компьютере при проникновении, передает «Радиоточка НСН».
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