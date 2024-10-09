СМИ: Работу сайтов российских судов восстановят не раньше 18 октября

Работы по восстановлению официальных сайтов судов общей юрисдикции, а также сервиса ГАС «Правосудие» продлятся как минимум до 18 октября, пишет «Фонтанка» со ссылкой на документ судебного департамента при Верховном суде.

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Уточняется, что на данный момент не функционирует телефония арбитражных судов и личные кабинеты работников судов. Судебный департамент предлагает в период устранения неполадок отправлять неотложные извещения и запросы с помощью личных кабинетов «Почты России» или почтовых отделений.

Пользователи начали жаловаться на проблемы с доступом к сайту на домене sudrf.ru и сервисам ГАС «Правосудие» с вечера 6 октября.

Ранее руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров допустил, что инфраструктуру государственного сервиса ГАС «Правосудие» могли поразить вирусом-шифровальщиком, который удаляет все данные на компьютере при проникновении, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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