СМИ: Работающим пенсионерам не положены надбавки для неработающих

По его словам, обязанности есть и у пожилых людей. Они не должны предоставлять неверные сведения о своей трудовой биографии. Также нельзя скрывать важную личную информацию. Например, если пенсионер переезжает в другую страну, то он может быть лишен социальной пенсии, так как ее получение напрямую связано с локацией.

При этом данное обстоятельство не влияет на другую категорию пенсионеров, например, тех кто получает страховую пенсию. Кроме того, нельзя работать, получая надбавки для неработающих.

Ранее в Госдуме призвали ввести Единую социальную карту для пенсионеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

