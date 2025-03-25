СМИ: Работающим пенсионерам не положены надбавки для неработающих
Не совсем верно считать, что власти РФ обязаны платить пенсию, а имеющие на нее право могут просто получать деньги, сообщает «Прайм» со ссылкой на доцента экономического факультета РУДН Андрея Гиринского.
По его словам, обязанности есть и у пожилых людей. Они не должны предоставлять неверные сведения о своей трудовой биографии. Также нельзя скрывать важную личную информацию. Например, если пенсионер переезжает в другую страну, то он может быть лишен социальной пенсии, так как ее получение напрямую связано с локацией.
При этом данное обстоятельство не влияет на другую категорию пенсионеров, например, тех кто получает страховую пенсию. Кроме того, нельзя работать, получая надбавки для неработающих.
Ранее в Госдуме призвали ввести Единую социальную карту для пенсионеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru