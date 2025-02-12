Пенсионеры в марте получат выплату меньше, чем в феврале

В России пенсия в марте будет меньше февральской, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктора Ляшока.

Экономист объяснил, как можно увеличить пенсию в два раза

По его словам, в феврале россияне на заслуженном отдыхе получат доплату к выплатам в виде доиндексации январской пенсии. Решение по доиндексации затронет 39,3 млн пенсионеров. Средний размер страховой пенсии по старости составит около 24,9 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что депутаты внесут проект о перерасчете пенсий работающим пенсионерам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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