СМИ: Путин проведет встречу с матерями военных

По данным издания, мероприятие состоится на текущей неделе. Встреча будет приурочена ко Дню матери, который отмечается 27 ноября, пишет Газета.ру.

«Президент уделит внимание этому празднику и не обойдет тему боевых действий, в которых участвуют военнослужащие», – сообщил один из источников.

Как отметил другой собеседник издания, подготовка Путина к мероприятию уже идет.

По мнению политолога Алексея Макаркина, встреча с родителями военных необходима российскому лидеру, чтобы выслушать их и дать чиновникам сигнал о выявленных проблемах.

В Кремле не анонсировали дату встречи Путина с матерями военнослужащих, пишет Ura.ru. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что о подобном мероприятии «сообщат своевременно».

