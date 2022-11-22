СМИ: Путин проведет встречу с матерями военных
Президент Владимир Путин проведет встречу с матерями российских военных. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации главы государства.
По данным издания, мероприятие состоится на текущей неделе. Встреча будет приурочена ко Дню матери, который отмечается 27 ноября, пишет Газета.ру.
«Президент уделит внимание этому празднику и не обойдет тему боевых действий, в которых участвуют военнослужащие», – сообщил один из источников.
Как отметил другой собеседник издания, подготовка Путина к мероприятию уже идет.
По мнению политолога Алексея Макаркина, встреча с родителями военных необходима российскому лидеру, чтобы выслушать их и дать чиновникам сигнал о выявленных проблемах.
В Кремле не анонсировали дату встречи Путина с матерями военнослужащих, пишет Ura.ru. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что о подобном мероприятии «сообщат своевременно».
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