СМИ: Пугачёва и Галкин* могут лишиться гражданства Израиля

Народная артистка СССР Алла Пугачёва и её муж Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) могут лишиться израильского гражданства, сообщает канал 13tv.

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По словам экс-главы консульского отдела организации «Натив», которая занимается репатриацией евреев в Израиль, это связано с венчанием артистов.

«Благодаря Галкину, мать которого еврейка, им разрешили иммигрировать в Израиль. Но он женился на ней в церкви, было сказано, что он принял христианство. Так что по закону о возвращении они ничего не заслуживают», – заявил бывший чиновник.

Ранее телеведущий Андрей Норкин заявил, что общественности не стоит даже обращать внимание на уехавших из России артистов, сообщают «Невские новости».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГражданствоИзраильАлла ПугачеваМаксим Галкин
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