СМИ: Пугачёва и Галкин* могут лишиться гражданства Израиля
Народная артистка СССР Алла Пугачёва и её муж Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) могут лишиться израильского гражданства, сообщает канал 13tv.
По словам экс-главы консульского отдела организации «Натив», которая занимается репатриацией евреев в Израиль, это связано с венчанием артистов.
«Благодаря Галкину, мать которого еврейка, им разрешили иммигрировать в Израиль. Но он женился на ней в церкви, было сказано, что он принял христианство. Так что по закону о возвращении они ничего не заслуживают», – заявил бывший чиновник.
Ранее телеведущий Андрей Норкин заявил, что общественности не стоит даже обращать внимание на уехавших из России артистов, сообщают «Невские новости».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 561 / сут.
Умерли
392 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+6 690 / сут.
- Алла Пугачёва вошла в рейтинг самых влиятельных женщин BBC
- В Набережных Челнах установили «контактную» скульптуру Сталину
- Кабмин направил дополнительные средства на зарплаты медикам
- Истребитель МиГ-21 разбился в Хорватии
- Неизвестный ударил экс-президента Албании
- Россиянам рекомендовали носить маски из-за ОРВИ
- Телеканал «Дождь»* решил получить лицензию в другой стране
- СМИ: Пугачёва и Галкин* могут лишиться гражданства Израиля
- ЕС не смог согласовать финпомощь Украине на 2023 год
- Власти Белгородской области сообщили о формировании отрядов теробороны
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru