СМИ: Пугачёва и Галкин* могут лишиться гражданства Израиля

По словам экс-главы консульского отдела организации «Натив», которая занимается репатриацией евреев в Израиль, это связано с венчанием артистов.

«Благодаря Галкину, мать которого еврейка, им разрешили иммигрировать в Израиль. Но он женился на ней в церкви, было сказано, что он принял христианство. Так что по закону о возвращении они ничего не заслуживают», – заявил бывший чиновник.

Ранее телеведущий Андрей Норкин заявил, что общественности не стоит даже обращать внимание на уехавших из России артистов, сообщают «Невские новости».

