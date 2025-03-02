СМИ: Проукраинские протестующие сорвали отдых Вэнса после ссоры с Зеленским

В нескольких сообщениях на X (ранее Twitter) в субботу были опубликованы фотографии и видео, на которых запечатлены сотни протестующих в Уэйтсфилде (штат Вермонт), которые 1 марта утром вышли на митинг против Вэнса, пишет Newsweek. В руках у них были таблички, в которых Вэнса называли предателем, а также призывали его кататься на лыжах в России.

По информации Newsweek, неподалеку от проукраинских протестов были также группы, вышедшие в поддержку президента США Дональда Трампа и вице-президента Вэнса. Газета добавляет, что вице-президент планировал остановиться в отеле возле горнолыжного курорта, однако на фоне протестов он с семьей поменял планы и уехал в неизвестном направлении.

28 февраля Зеленский после перепалки с Дональдом Трампом покинул Белый дом ранее запланированного времени. Президент США выразил недовольство поведением украинского лидера, заявив, что тот проявил неуважение.

Ранее, комментируя спор лидеров двух государств в Белом доме, официальный представитель МИД России Мария Захарова удивилась сдержанности президента США Дональда Трампа и Вэнса, которые «сдержались и не вмазали» Зеленскому, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

