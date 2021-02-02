Дело младшей из сестер Хачатурян вернули в прокуратуру

Соответствующее ходатайство направили родственники погибшего, Михаила Хачатуряна. Мосгорсуд ранее также вернул в прокуратуру дело старших сестер.

По данным следствия, 27 июля 2018 года три сестры Хачатурян убили своего отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Результаты экспертизы показали, что Михаил Хачатурян издевался над своими детьми и подвергал сексуальному насилию.

Эксперты также установили, что младшая из сестер, которой на момент совершения преступления было 17 лет, во время убийства была невменяема, поэтому ее дело было выделено в отдельное производство.



