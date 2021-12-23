СМИ: Против пензенского экс-губернатора возбудили дело о незаконном хранении оружия

По данным издания, экс-главу региона заподозрили в незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов. Несколько месяцев назад в ходе обыска в пензенской администрации были найдены пистолет Макарова (ПМ) со спиленным номером, 96 патронов к нему, при этом на оружии не обнаружили отпечатков пальцев или биологических следов Белозерцева, пишет Ura.ru.

Газета отмечает, что экс-губернатору пока не предъявили обвинение по новому эпизоду, а адвокаты Белозерцева сочли новое дело способом давления на чиновника.

Ивана Белозерцева задержали в марте по подозрению в крупной взятке. Следствие считает, что в 2020 году экс-губернатор получил деньги и ценности на общую сумму более 31 млн рублей от главы группы фармкомпаний «Биотэк» Бориса Шпигеля и его супруги, а также директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова, напоминает «Свободная пресса». Белозерцев арестован, по решению суда он пробудет под стражей до 20 февраля.

