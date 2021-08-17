Суд продлил арест экс-губернатору Пензенской области Белозерцеву

Басманный суд Москвы продлил срок ареста бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву на три месяца, сообщили РИА Новости в суде.

Отмечается, что срок ареста продлен до 20 ноября. Белозерцев проходит по делу о взяточничестве. Он и другие фигуранты дела были арестованы в марте этого года.

Следствие вменяет обвиняемому получение взяток на общую сумму в 31 миллион рублей. По версии Следственного комитета, взяткодателем был глава фармацевтической компании «Биотэк» Борис Шпигель.

Согласно материалам дела, Иван Белозерцев получил от предпринимателя дорогие часы Breguet, автомобиль Mersedes и 20 миллионов рублей наличными. Взятками Шпигель старался обеспечить своей компании преференции при заключении государственных контрактов на медицинские нужды Пензенской области.

