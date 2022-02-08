Моргенштерн прокомментировал информацию о своей эмиграции
Рэпер Моргенштерн прокомментировал сообщения о своей эмиграции из России после обращение на него внимания Следственного комитета.
Как сообщает РИА Новости, рэпер заявил, что «Россия от меня так легко не отделается».
Ранее Моргенштерн выпустил новую песню «Домой», в которой рассказывает о своем отъезде из России и отвечает на обвинения в торговле наркотиками. Клип на новую композицию Моргенштерна опубликован на его YouTube-канале.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в конце прошлого года заявил, что Моргенштерн «торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях». После этого появилась информация об отъезде рэпера из РФ.
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