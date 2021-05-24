СМИ: Протасевич находится в больнице в критическом состоянии

Задержанный в Минске основатель Telegram-канала NEXTA, признанного белорусскими властями экстремистским, Роман Протасевич находится в одной из больниц белорусской столицы в критическом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал «Беларусь головного мозга».

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«Мать Романа Протасевича сообщила о том, что по неподтвержденной информации ее сын найден в одной из минских больниц. Состояние его критическое — проблемы с сердцем», — говорится в сообщении.

Отмечается, что матери журналиста стало известно о состоянии сына от «доброжелателей», чьи имена не раскрываются.

Роман Протасевич был задержан в Минске 23 мая после экстренной посадки лайнера компании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Самолет приземлился в аэропорту белорусской столицы после сообщения о бомбе на борту, однако взрывного устройства в лайнере обнаружено не было.

В Белоруссии Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков, нарушении общественного порядка, возбуждении социальной вражды.

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ФОТО: кадр из видео на YouTube
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