СМИ: Прокурор Москвы Денис Попов покинул свой пост
5 сентября 202419:12
Денис Попов освобожден от должности прокурора Москвы. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.
Собеседник агентства отметил, что Попов уже «попрощался с коллективом».
О грядущей отставке московского прокурора стало известно в августе текущего года. По данным СМИ, Попов подал заявление по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.
Ранее президент РФ Владимир Путин назначил Максима Вакштейна новым генеральным директором Фонда перспективных исследований (ФПИ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru