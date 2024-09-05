СМИ: Прокурор Москвы Денис Попов покинул свой пост

Денис Попов освобожден от должности прокурора Москвы. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

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Собеседник агентства отметил, что Попов уже «попрощался с коллективом».

О грядущей отставке московского прокурора стало известно в августе текущего года. По данным СМИ, Попов подал заявление по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.

Ранее президент РФ Владимир Путин назначил Максима Вакштейна новым генеральным директором Фонда перспективных исследований (ФПИ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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