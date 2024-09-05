Новым главой МИД Украины назначен Андрей Сибига
5 сентября 202414:19
Верховная рада утвердила Андрея Сибигу новым министром иностранных дел Украины. Об этом в своём Telegram-канале заявил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
По его словам, за назначение Сибиги проголосовали 258 депутатов.
Отмечается, что до этого Сибига работал первым заместителем главы МИД Украины.
Ранее Верховная рада Украины утвердила отставку министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru