СМИ: Произошло аварийное отключение в сетях Крымской энергосистемы
Произошло аварийное отключение в сетях Крымской энергосистемы, сообщают СМИ.
В Симферополе, Феодосии, Джанкое, Саках, Керчи наблюдаются проблемы с электричеством, пишут местные Telegram-каналы. СМИ пишут, что центральная часть Крыма остается со светом. Судя по всему, авария коснулась западного и восточного побережья полуострова
Согласно данным компании Севстар, свет пропал в нескольких районах Севастополя.
Накануне в Севастополе объявляли воздушную тревогу, напоминает «Радиоточка НСН». Движение по Крымскому мосту временно перекрывали, а морской и наземный общественный транспорт прекращали движение в городе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru