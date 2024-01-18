СМИ: Произошло аварийное отключение в сетях Крымской энергосистемы

В Симферополе, Феодосии, Джанкое, Саках, Керчи наблюдаются проблемы с электричеством, пишут местные Telegram-каналы. СМИ пишут, что центральная часть Крыма остается со светом. Судя по всему, авария коснулась западного и восточного побережья полуострова

Согласно данным компании Севстар, свет пропал в нескольких районах Севастополя.

Накануне в Севастополе объявляли воздушную тревогу, напоминает «Радиоточка НСН». Движение по Крымскому мосту временно перекрывали, а морской и наземный общественный транспорт прекращали движение в городе.

