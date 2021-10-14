В Кремле не обсуждают корректировку пенсионной реформы
14 октября 202115:47
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не планируют корректировать пенсионную реформу, сообщает РИА Новости.
«Подобных обсуждений в Кремле не ведётся», - ответил Песков на вопрос журналистов.
Ранее депутат Госдумы Светлана Журова рассказала, что не исключается ряд корректировок в пенсионной реформе, например, новые индексации выплат, сообщает Газета.ру.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru