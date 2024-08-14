«Нужны оригиналы документов»: Разин вправе оспорить передачу прав на песни Шатунова
Продюсер «Ласкового мая» должен предоставить доказательства, если хочет вернуть себе права на композиции группы, сказал НСН юрист Павел Сурков.
Продюсер Андрей Разин может через суд оспорить передачу прав на песни группы «Ласковый май» семье исполнителя Юрия Шатунова, однако для этого ему нужно будет объяснить, почему ранее он не смог представить достаточных доказательств. Об этом в интервью НСН заявил юрист, специалист по авторским правам Павел Сурков.
Хостинский районный суд Сочи ранее закрепил исключительные права на творчество Шатунова за его вдовой и детьми. Продюсер Андрей Разин утверждал, что с 1992 года права на песни принадлежат ему. При этом он не смог представить оригиналы документов, которые это подтверждают. В результате семье Шатунова перешли права на 23 композиции, включая «Белые розы» и «Розовый вечер». Однако Сурков пояснил, что продюсер может вновь обратиться в суд.
«С учетом санкционного режима нет смысла обращаться в международные инстанции. Они мало внимания обращают на иски, исходящие из России. Пока решение вынес районный суд. Дальше Разин может обратиться в областную инстанцию, в данном случае в Краснодарский краевой суд. Затем дойти до Верховного суда, но обычно решения принимаются уже во второй инстанции. При этом Разин должен будет объяснить, почему не смог представить оригинал документов на слушании в первой инстанции. На основании решения суда первой инстанции будут учтены возможные новые доказательства. Возможно, документы находились в каком-то труднодоступном месте. В случае уважительной причины суд примет это во внимание», - сообщил он.
Как добавил собеседник НСН, нельзя исключать, что при дальнейшем рассмотрении, суд вынесет решение именно в пользу Разина.
«Если продюсер успел все права оформить на себя, будет принято решение в его пользу. Вопрос только в том, было ли это сделано, существуют ли подтверждающие документы. Важно, чтобы были предоставлены оригиналы, в этом случае возможна экспертиза подлинности подписей. На основании экспертизы суд вынесет решение. О шансах Разина говорить сложно, все зависит от обстоятельств, которые он представит», - заключил он.
В декабре 2023 года хит группы «Ласковый май» и ее солиста Юрия Шатунова «Седая ночь» покорил западные стримминговые площадки. Композиция собрала более трех миллионов прослушиваний. Также под эту песню записали десятки тысяч видео в соцсетях, напоминает «Радиоточка НСН».
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