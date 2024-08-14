«Нужны оригиналы документов»: Разин вправе оспорить передачу прав на песни Шатунова

Хостинский районный суд Сочи ранее закрепил исключительные права на творчество Шатунова за его вдовой и детьми. Продюсер Андрей Разин утверждал, что с 1992 года права на песни принадлежат ему. При этом он не смог представить оригиналы документов, которые это подтверждают. В результате семье Шатунова перешли права на 23 композиции, включая «Белые розы» и «Розовый вечер». Однако Сурков пояснил, что продюсер может вновь обратиться в суд.

«С учетом санкционного режима нет смысла обращаться в международные инстанции. Они мало внимания обращают на иски, исходящие из России. Пока решение вынес районный суд. Дальше Разин может обратиться в областную инстанцию, в данном случае в Краснодарский краевой суд. Затем дойти до Верховного суда, но обычно решения принимаются уже во второй инстанции. При этом Разин должен будет объяснить, почему не смог представить оригинал документов на слушании в первой инстанции. На основании решения суда первой инстанции будут учтены возможные новые доказательства. Возможно, документы находились в каком-то труднодоступном месте. В случае уважительной причины суд примет это во внимание», - сообщил он.