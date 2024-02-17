СМИ: Принц Гарри готов вернуться к королевским обязанностям из-за болезни отца

Британский принц Гарри может на время вернуться к исполнению королевских обязанностей из-за прохождения его отцом, королем Великобритании Карлом III, курса лечения от рака. Об этом пишет Times со ссылкой на источники.

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По данным издания, после того, как стало известно о болезни монарха, Гарри провел с ним несколько дружественных бесед. В частности, одна из них прошла в Лондоне, куда принц прибыл из США.

«На всех практических уровнях для семьи совершенно логично собраться вместе, чтобы поддержать короля, пока он болен», — указал источник.

Как пишет Times, прежде чем принц Гарри сможет вернуться к исполнению королевских обязанностей, необходимо подготовить письменный план, который одобрят Карл III и его ближайшие помощники.

Гарри и его супруга, актриса Меган Маркл, в 2020 году решили отказаться от обязанностей членов королевской семьи и жить обычной жизнью, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Чета переехала в США.

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Фото: Wikimedia Commons
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