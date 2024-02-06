СМИ: Рак у короля Карла III удалось выявить на ранней стадии

Сунак признался, что был шокирован новостью о болезни монарха, а также выразил надежду, что тот «получит необходимое лечение и полностью восстановится».

«Это то, на что мы все надеемся и за что молимся. И я, конечно, поддерживаю с ним постоянный контакт и буду продолжать общаться с ним в обычном режиме», - добавил Сунак.

Ранее телеканал Sky News сообщил, что Принц Уэльский может взять на себя некоторые обязанности короля Великобритании.

