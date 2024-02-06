СМИ: Рак у короля Карла III удалось выявить на ранней стадии
6 февраля 202413:10
Рак у короля Великобритании Карла III удалось выявить на ранней стадии, заявил премьер-министр страны Риши Сунак. Его слова приводит радиостанция BBC Radio 5 Live.
Сунак признался, что был шокирован новостью о болезни монарха, а также выразил надежду, что тот «получит необходимое лечение и полностью восстановится».
«Это то, на что мы все надеемся и за что молимся. И я, конечно, поддерживаю с ним постоянный контакт и буду продолжать общаться с ним в обычном режиме», - добавил Сунак.
Ранее телеканал Sky News сообщил, что Принц Уэльский может взять на себя некоторые обязанности короля Великобритании.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru