СМИ: Рак у короля Карла III удалось выявить на ранней стадии

Рак у короля Великобритании Карла III удалось выявить на ранней стадии, заявил премьер-министр страны Риши Сунак. Его слова приводит радиостанция BBC Radio 5 Live.

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Сунак признался, что был шокирован новостью о болезни монарха, а также выразил надежду, что тот «получит необходимое лечение и полностью восстановится».

«Это то, на что мы все надеемся и за что молимся. И я, конечно, поддерживаю с ним постоянный контакт и буду продолжать общаться с ним в обычном режиме», - добавил Сунак.

Ранее телеканал Sky News сообщил, что Принц Уэльский может взять на себя некоторые обязанности короля Великобритании.

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ФОТО: РИА Новости
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