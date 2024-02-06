СМИ: Прилетевшего в США без паспорта россиянина депортируют

По данным издания, федеральные прокуроры настаивали на более длительном аресте в шесть месяцев. Свое решение они аргументировали тем, что обвиняемый не испытывает сожаления или раскаяния за содеянное.

На данный момент суд удовлетворил ходатайство стороны защиты о включении времени пребывания под стражей подсудимого с 4 ноября в срок лишения свободы. Протоколы по делу россиянина передадут Иммиграционной и таможенной службе США для дальнейшей депортации. В ближайшее время он также возместит ущерб авиакомпании за безбилетный проезд, заплатив более двух тысяч долларов.

В ноябре прошлого года российский экономист Сергей Очигава прибыл в Лос-Анджелес из Копенгагена. В аэропорту США он не смог предъявить паспорт и визу. На допросе заявил, что не помнит, как попал на борт самолета. При этом, находясь в самолете, россиянин пытался привлечь внимание, активно общаясь с другими пассажирами и постоянно пересаживаясь. Одна из бортпроводниц сообщила, что он пытался похитить у нее шоколад, передает «Радиоточке НСН».

