СМИ: Задержанный в Аргентине по запросу Киева россиянин попросил об убежище
Адвокат россиянина, задержанного в Аргентине по запросу Украины, подал прошение о предоставлении ему политического убежища. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на консульский отдел посольства России в Аргентине.
Ранее суд Аргентины освободил сына российского бизнесмена Игоря Чуркина под подписку о невыезде. В Буэнос-Айрес он прилетел в туристических целях. На данный момент обсуждается вопрос его экстрадиции на Украину.
Консульский отдел посольства России в Аргентине со своей стороны готов оказать российскому гражданину юридическую помощь в рамках своей компетенции. Как сообщает агентство со ссылкой на адвоката Чуркина, вероятность его экстрадиции на Украину крайне мала.
Ранее россиянина на Украине обвинили в том, что он пытался обманным путем сохранить бизнес во Львове за счет госбанка, написав ложное заявление о совершении уголовного правонарушения, напоминает «Радиоточка НСН».
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