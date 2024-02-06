СМИ: Задержанный в Аргентине по запросу Киева россиянин попросил об убежище

Адвокат россиянина, задержанного в Аргентине по запросу Украины, подал прошение о предоставлении ему политического убежища. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на консульский отдел посольства России в Аргентине.

Аргентина экстрадирует на родину обвиняемого в мошенничестве гражданина России

Ранее суд Аргентины освободил сына российского бизнесмена Игоря Чуркина под подписку о невыезде. В Буэнос-Айрес он прилетел в туристических целях. На данный момент обсуждается вопрос его экстрадиции на Украину.

Консульский отдел посольства России в Аргентине со своей стороны готов оказать российскому гражданину юридическую помощь в рамках своей компетенции. Как сообщает агентство со ссылкой на адвоката Чуркина, вероятность его экстрадиции на Украину крайне мала.

Ранее россиянина на Украине обвинили в том, что он пытался обманным путем сохранить бизнес во Львове за счет госбанка, написав ложное заявление о совершении уголовного правонарушения, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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