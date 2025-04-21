СМИ: Причиной смерти папы римского Франциска мог стать инсульт
21 апреля 202514:33
Причиной смерти папы римского Франциска мог стать инсульт или кровоизлияние в мозг, пишет газета La Repubblica.
Официально представители Ватикана не сообщали, что стало причиной смерти понтифика. Ожидается, что в ближайшее время Святой Престол выпустит официальное заявление, в котором расскажет о причине смерти.
Папа римский Франциск скончался сегодня в своей резиденции в Ватикане на 89-м году жизни.
Торжественная заупокойная месса по понтифику будет отслужена в соборе непорочного зачатия пресвятой девы Марии в Москве 24 апреля.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru