СМИ: Причиной смерти папы римского Франциска мог стать инсульт

Официально представители Ватикана не сообщали, что стало причиной смерти понтифика. Ожидается, что в ближайшее время Святой Престол выпустит официальное заявление, в котором расскажет о причине смерти.

Папа римский Франциск скончался сегодня в своей резиденции в Ватикане на 89-м году жизни.

Торжественная заупокойная месса по понтифику будет отслужена в соборе непорочного зачатия пресвятой девы Марии в Москве 24 апреля.

