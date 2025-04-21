СМИ: Причиной смерти папы римского Франциска мог стать инсульт

Причиной смерти папы римского Франциска мог стать инсульт или кровоизлияние в мозг, пишет газета La Repubblica.

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Официально представители Ватикана не сообщали, что стало причиной смерти понтифика. Ожидается, что в ближайшее время Святой Престол выпустит официальное заявление, в котором расскажет о причине смерти.

Папа римский Франциск скончался сегодня в своей резиденции в Ватикане на 89-м году жизни.

Торжественная заупокойная месса по понтифику будет отслужена в соборе непорочного зачатия пресвятой девы Марии в Москве 24 апреля.

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ФОТО: AP / ТАСС
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