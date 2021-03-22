СМИ: При обыске у губернатора Белозерцева нашли около 500 млн рублей
Около полумиллиарда рублей обнаружили следователи в ходе обыска в доме губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, задержанного по делу о получении взятки. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
По данным следствия, губернатор получил взятку в виде наличных денег, а также часов стоимостью более 5 млн рублей и автомобиля Mercedes, отмечает Газета.ру.
Белозерцева задержали в Пензе по подозрении в получении взяток на общую сумму более 31 млн рублей. По версии правоохранителей, с января по сентябрь 2020 года губернатор получил денежные средства от главы группы фармкомпаний «Биотек», экс-продюсера певца Николая Баскова Бориса Шпигеля и его посредников. Против всех подозреваемых возбуждены уголовные дела, напоминает РИА ФАН.
Шпигель, его супруга, директор компании «Фармация » Антон Колосков, а также два сотрудника представительства Пензенской области в Москве задержаны, сообщает Ura.ru.
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