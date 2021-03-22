СМИ: При обыске у губернатора Белозерцева нашли около 500 млн рублей

По данным следствия, губернатор получил взятку в виде наличных денег, а также часов стоимостью более 5 млн рублей и автомобиля Mercedes, отмечает Газета.ру.

Белозерцева задержали в Пензе по подозрении в получении взяток на общую сумму более 31 млн рублей. По версии правоохранителей, с января по сентябрь 2020 года губернатор получил денежные средства от главы группы фармкомпаний «Биотек», экс-продюсера певца Николая Баскова Бориса Шпигеля и его посредников. Против всех подозреваемых возбуждены уголовные дела, напоминает РИА ФАН.

Шпигель, его супруга, директор компании «Фармация » Антон Колосков, а также два сотрудника представительства Пензенской области в Москве задержаны, сообщает Ura.ru.

