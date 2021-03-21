СК опубликовал видео обысков у губернатора Пензенской области Белозерцева

В ролике снят момент, когда сотрудники правоохранительных органов заводят Белозерцева в кабинет. Губернатору передают для ознакомления и подписания документы. Белозерцев подписывает их.

Затем в кабинете при понятых начинаются обыски.

Напомним, по данным следствия, Белозерцев получил от бывшего продюсера певца Николая Баскова Бориса Шпигеля, его супруги и главы ОАО «Фармация» Антона Колоскова через посредников взятку на сумму около 31 млн рублей в виде денег и иных ценностей.

В ближайшее время задержанным предъявят обвинения. СК намерен ходатайствовать в суде об их аресте.

Ранее глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в эфире НСН предположил, что главной целью задержания был не губернатор Белозерцев, а глава ГК «Биотэк» Борис Шпигель.

«Я думаю, что эта история больше про Шпигеля, чем Белозерцева. Потому что у Белозерцева в начале прошлого года были достаточно серьезные проблемы, но он их все решил, получил «добро» на то, чтобы пойти на следующий (губернаторский – прим. НСН) срок и избрался с хорошим результатом. Поэтому думаю, что основной фигурой был Шпигель, а Белозерцев вторичен в этой истории», - заявил политолог.

