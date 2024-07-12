СМИ: Президент Финляндии может подписать закон о выдворении беженцев 16 июля
Президент Финляндии Александр Стубб намерен подписать закон о высылке беженцев с границы с Россией 16 июля, сообщает газета Helsingin Sanomat.
12 июля финский парламент одобрил законопроект, ограничивающий прием беженцев и предусматривающий их высылку. Власти Финляндии ранее указывали, что принятие этого закона откроет путь к возможному открытию пограничных пунктов с Россией.
Издание отмечает, что открытие границы с Россией будет значимым шагом для многих жителей Финляндии. В стране проживает почти 100 тыс. русскоязычных жителей, из которых 35 тыс. являются гражданами России.
В пятницу на брифинге глава МВД Финляндии Мари Рантанен заявила, что возможность открытия границы с Россией будет рассматриваться в зависимости от изменения обстановки с безопасностью. По ее словам, принятие закона «не гарантирует» открытия границы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru