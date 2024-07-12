Финляндия готова открыть границы с Россией при изменении ситуации в безопасности
Финляндия может открыть границу с Россией в случае изменения ситуации с безопасностью. Об этом в ходе пресс-конференции заявила глава МВД Мари Рантанен.
По ее словам, власти постоянно оценивают обстановку.
Граница между Финляндией и Россией остается закрытой по решению Хельсинки до дальнейших уведомлений. Власти начали вводить ограничения с ноября 2023 года из-за неуправляемого потока беженцев из третьих стран.
В марте текущего года Высший административный суд Финляндии отклонил апелляцию русскоязычных жителей страны, касающуюся решения правительства о закрытии контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией, передает «Радиоточка НСН».
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- Финляндия готова открыть границы с Россией при изменении ситуации в безопасности
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru