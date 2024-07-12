Финляндия готова открыть границы с Россией при изменении ситуации в безопасности

Граница между Финляндией и Россией остается закрытой по решению Хельсинки до дальнейших уведомлений. Власти начали вводить ограничения с ноября 2023 года из-за неуправляемого потока беженцев из третьих стран.

В марте текущего года Высший административный суд Финляндии отклонил апелляцию русскоязычных жителей страны, касающуюся решения правительства о закрытии контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией, передает «Радиоточка НСН».

