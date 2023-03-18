СМИ: В Польшу регулярно поставляют дешевые овощи из России

«ЕС ввел многочисленные санкции против России ... Но теперь на польских рынках появились дешевые российские овощи. Что это значит?» – указано в материале.

Издание удивляется возможности купить в Польше купить продукты из РФ несмотря на то, что многие страны Европы прекратили торговые связи с Москвой. Отмечается, что на польский оптовый рынок в Бронише постоянно прибывают десятки фур с российскими овощами. В частности, в Польшу завозят огурцы из РФ, которые дешевле овощей из ЕС.

Издание отмечает, что аналогичные товары в Европе становятся все дороже. Так, в Германии резко выросли цены на продукты из-за удорожания электроэнергии, нехватки поставок и «ценовых войн» производителей и дистрибьюторов.

