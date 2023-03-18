СМИ: В Польшу регулярно поставляют дешевые овощи из России
Российские продукты продолжают продаваться в Польше, несмотря на санкции в отношении РФ. Об этом пишет Berliner Zeitung.
«ЕС ввел многочисленные санкции против России ... Но теперь на польских рынках появились дешевые российские овощи. Что это значит?» – указано в материале.
Издание удивляется возможности купить в Польше купить продукты из РФ несмотря на то, что многие страны Европы прекратили торговые связи с Москвой. Отмечается, что на польский оптовый рынок в Бронише постоянно прибывают десятки фур с российскими овощами. В частности, в Польшу завозят огурцы из РФ, которые дешевле овощей из ЕС.
Издание отмечает, что аналогичные товары в Европе становятся все дороже. Так, в Германии резко выросли цены на продукты из-за удорожания электроэнергии, нехватки поставок и «ценовых войн» производителей и дистрибьюторов.
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